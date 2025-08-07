Известный британский адвокат Каплан собрал документы о пришельцах на Земле

По заявлению издательства, книга объединит широкий спектр материалов, указывающих на то, что внеземные существа якобы не только посещают Землю, но и живут среди людей на протяжении десятилетий. Сам автор утверждает, что за полвека собрал обширную информацию, благодаря тесному общению с представителями политических кругов и спецслужб. Издатели подчеркивают, что книга станет масштабным и актуальным исследованием, которое затронет все ключевые аспекты этой темы и может вызвать широкий общественный резонанс.