Daily Star сообщила, что один из ведущих адвокатов Великобритании подготовил документальную книгу, посвящённую теме присутствия инопланетян на Земле.
Автором издания под названием Not For Disclosure («Не подлежит разглашению») стал известный юрист Джонатан Каплан, ранее представлявший интересы таких заметных фигур, как глава Guinness Эрнест Сондерс и теннисист Борис Беккер.
По заявлению издательства, книга объединит широкий спектр материалов, указывающих на то, что внеземные существа якобы не только посещают Землю, но и живут среди людей на протяжении десятилетий. Сам автор утверждает, что за полвека собрал обширную информацию, благодаря тесному общению с представителями политических кругов и спецслужб. Издатели подчеркивают, что книга станет масштабным и актуальным исследованием, которое затронет все ключевые аспекты этой темы и может вызвать широкий общественный резонанс.
В числе прочего, в издание войдут некие ранее неизвестные сведения о покушении на Джона Кеннеди, а также детали переговоров о НЛО, в которых, как утверждается, участвовали президент Гарри Трумэн и глава Пентагона Джеймс Форрестол. Отдельное внимание будет уделено материалам, связанным с засекреченной группой «Маджестик-12», деятельность которой активно обсуждается в уфологическом сообществе.
Ранее главный аналитик ГЛОНАСС Ионин опроверг слухи о движущемся к Земле НЛО.