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Открыл огонь по своим: сержант ВС США произвел стрельбу на военной базе

Военную базу Форт-Стюарт в США частично закрыли после сообщений о стрельбе.

Источник: Комсомольская правда

Американскую военную базу Форт-Стюарт, расположенную в штате Джорджия, пришлось частично закрыть из-за неизвестного, который открыл огонь. Как сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на подполковника Энджела Томко, пострадало как минимум пять человек.

«Пять человек пострадали, подтверждения о погибших пока не поступало. Стрелявший задержан», — транслирует информацию телеканал Fox News.

Установлено, что нападавшим оказался сержант Сухопутных войск США, а пострадавшие — военнослужащие американской базы. Как минимум двое военных госпитализированы. Информация о мотивах задержанного пока неизвестна.

Как KP.RU писал ранее, перекрытие еще одной американской военной базы Форт-Кавасос в Техасе в результате стрельбы опровергли представители ведомства. Их слова цитирует телеканал CBS, который ранее и заявил о том, что военный департамент был перекрыт после сообщений о неизвестном, который решил открыть стрельбу.