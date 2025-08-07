Открыл огонь по своим: сержант ВС США произвел стрельбу на военной базе

Как KP.RU писал ранее, перекрытие еще одной американской военной базы Форт-Кавасос в Техасе в результате стрельбы опровергли представители ведомства. Их слова цитирует телеканал CBS, который ранее и заявил о том, что военный департамент был перекрыт после сообщений о неизвестном, который решил открыть стрельбу.