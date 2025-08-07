Открыл огонь по своим: сержант ВС США произвел стрельбу на военной базе

Американскую военную базу Форт-Стюарт, расположенную в штате Джорджия, пришлось частично закрыть из-за неизвестного, который открыл огонь. Как сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на подполковника Энджела Томко, пострадало как минимум пять человек.
«Пять человек пострадали, подтверждения о погибших пока не поступало. Стрелявший задержан», — транслирует информацию телеканал Fox News.
Установлено, что нападавшим оказался сержант Сухопутных войск США, а пострадавшие — военнослужащие американской базы. Как минимум двое военных госпитализированы. Информация о мотивах задержанного пока неизвестна.
Как KP.RU писал ранее, перекрытие еще одной американской военной базы Форт-Кавасос в Техасе в результате стрельбы опровергли представители ведомства. Их слова цитирует телеканал CBS, который ранее и заявил о том, что военный департамент был перекрыт после сообщений о неизвестном, который решил открыть стрельбу.