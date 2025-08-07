Майами, Москва и, возможно, Испания: Life.ru рассказывает, где спрятаны миллионы Леонтьева

Кроме того, в распоряжении Леонтьева остаётся автопарк премиум-класса — Range Rover с «красивыми» номерами и Mercedes-Benz S580 Maybach. За рулём артист не ездит: у него несколько личных водителей.
По данным из испанских реестров, полный тёзка певца зарегистрировал компанию в Аликанте. В своё время СМИ писали, что Леонтьев приобрёл недвижимость в Испании после продажи особняка в подмосковной Валентиновке. Официального подтверждения владения виллой в Европе нет, но ряд признаков указывает на наличие активов в Евросоюзе.
Несмотря на заявления о завершении карьеры, артист продолжает жить по-артистически: между океаном, люксовой недвижимостью и частными выступлениями.
Ранее Life.ru рассказывал, кто платит за гламурную жизнь звезды в Америке. Значительную часть дохода семьи приносит супруга Леонтьева Людмила Исакович. До недавнего времени на их вилле в пригороде Майами была зарегистрирована компания MUZA MARIN INC, а сейчас бизнес Исакович продолжается под другими именами — в частности, в виде гостиницы и элитного груминг-салона для собак.