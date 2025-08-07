Майами, Москва и, возможно, Испания: Life.ru рассказывает, где спрятаны миллионы Леонтьева

Роскошная вилла за $11 млн в Майами — далеко не единственный актив Валерия Леонтьева. По данным Life.ru, у народного артиста остаётся дорогая недвижимость и в России, и за её пределами. В Москве за певцом числится трёхэтажная квартира площадью 230 кв.м в Колокольниковом переулке. Это один из самых дорогих районов столицы: цена квадратного метра здесь превышает 600 тысяч рублей, а общая стоимость апартаментов приближается к 150 млн рублей.