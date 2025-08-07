Стилист Сухарев уверен, что школьная форма прививает детям вкус

Ранее Life.ru писал, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина резко раскритиковала образцы новой школьной формы. Она заявила, что такие костюмы добавят школьникам по 50 лет к возрасту. К критике также присоединились стилисты. По их словам, впечатления от новой формы «грустные». В Минпросвещения заверили, что в России не собираются вводить единую форму одежды школьников, а на фото демонстрируются образцы.