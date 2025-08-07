Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне могут отказаться платить за консьержа и шлагбаум вне квартплаты

Собственники квартир в многоквартирных домах не обязаны оплачивать услуги консьержа, охранников или установку шлагбаума, если эти позиции не отражены в едином платежном документе (ЕПД).

Собственники квартир в многоквартирных домах не обязаны оплачивать услуги консьержа, охранников или установку шлагбаума, если эти позиции не отражены в едином платежном документе (ЕПД). Об этом в интервью ТАСС заявила заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко.

По словам эксперта, для законного взимания платы за шлагбаум необходим официальный порядок: средства должны собираться через управляющую компанию и отображаться в квитанциях. Если же деньги собираются вне такой системы, жильцы имеют полное право отказаться от оплаты.

Аналогичные правила распространяются на услуги консьержа и охраны: их введение возможно только после проведения общего собрания собственников жилья и закрепления решения документально. Оплата подобных услуг должна осуществляться официально, а не наличными непосредственно сотрудникам.

Юлия Коваленко также отметила, что установка шлагбаума во дворе не может быть реализована по инициативе нескольких жильцов без одобрения большинства и, в ряде случаев, разрешения муниципальных органов. При этом она подчеркнула, что такие меры повышают безопасность всех жителей, включая тех, кто не пользуется автомобилем. Шлагбаумы снижают риск случайных наездов на детей и пожилых людей, а также ограничивают въезд посторонних машин, такси и курьеров.

Кроме того, эксперт обратила внимание, что в некоторых жилых комплексах вместо шлагбаумов устанавливают ворота с контролем доступа — это более эффективное решение с точки зрения безопасности, особенно если во дворе находятся детские площадки и проживает много семей с детьми.