Россияне могут отказаться платить за консьержа и шлагбаум вне квартплаты

Собственники квартир в многоквартирных домах не обязаны оплачивать услуги консьержа, охранников или установку шлагбаума, если эти позиции не отражены в едином платежном документе (ЕПД). Об этом в интервью ТАСС заявила заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко.
По словам эксперта, для законного взимания платы за шлагбаум необходим официальный порядок: средства должны собираться через управляющую компанию и отображаться в квитанциях. Если же деньги собираются вне такой системы, жильцы имеют полное право отказаться от оплаты.
Аналогичные правила распространяются на услуги консьержа и охраны: их введение возможно только после проведения общего собрания собственников жилья и закрепления решения документально. Оплата подобных услуг должна осуществляться официально, а не наличными непосредственно сотрудникам.
Юлия Коваленко также отметила, что установка шлагбаума во дворе не может быть реализована по инициативе нескольких жильцов без одобрения большинства и, в ряде случаев, разрешения муниципальных органов. При этом она подчеркнула, что такие меры повышают безопасность всех жителей, включая тех, кто не пользуется автомобилем. Шлагбаумы снижают риск случайных наездов на детей и пожилых людей, а также ограничивают въезд посторонних машин, такси и курьеров.
Кроме того, эксперт обратила внимание, что в некоторых жилых комплексах вместо шлагбаумов устанавливают ворота с контролем доступа — это более эффективное решение с точки зрения безопасности, особенно если во дворе находятся детские площадки и проживает много семей с детьми.