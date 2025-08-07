Россияне могут отказаться платить за консьержа и шлагбаум вне квартплаты

Юлия Коваленко также отметила, что установка шлагбаума во дворе не может быть реализована по инициативе нескольких жильцов без одобрения большинства и, в ряде случаев, разрешения муниципальных органов. При этом она подчеркнула, что такие меры повышают безопасность всех жителей, включая тех, кто не пользуется автомобилем. Шлагбаумы снижают риск случайных наездов на детей и пожилых людей, а также ограничивают въезд посторонних машин, такси и курьеров.