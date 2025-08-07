В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полёты

По его словам, данные меры направлены на предотвращение возможных инцидентов и обеспечение безопасной работы аэропорта. Подробности о продолжительности ограничений и их влиянии на расписание рейсов пока не уточняются.
Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы Украины атаковали город Суровикино в Волгоградской области. Местные жители сообщают о взрывах и пожаре на месте падения обломков БПЛА. В городе прогремело не менее 10 взрывов.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше