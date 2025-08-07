Водителям в РФ под угрозой лишения прав приказали сделать одну вещь при ДТП

«Водитель, доставивший пострадавших в ДТП в больницу, обязан сообщить о происшествии в полицию и вернуться к месту аварии. В противном случае ему грозит лишение прав. К такому выводу пришел Верховный суд РФ», — отмечается в материале «Известий». Водитель обязан сообщить в полицию о каждом дорожно-транспортном происшествии, вне зависимости от его масштаба, а также в обязательном порядке информировать правоохранительные органы, если в результате аварии имеются пострадавшие.