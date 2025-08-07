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Эксперт назвал пять способов сэкономить на оплате домашнего интернета

Доцент Балынин заявил о возможности сэкономить на оплате домашнего интернета.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Существует несколько способов сэкономить на оплате домашнего интернета. Среди них отказ от ненужных услуг, выбор пакетного предложения или тарифа с меньшей скоростью, рассказал агентству «Прайм» доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.

Прежде всего эксперт посоветовал изучить, какие услуги помимо интернета пользователь оплачивает у провайдера (например, телевидение). Вполне возможно, что их можно отключить, снизив таким образом итоговую сумму платежа.

Кроме того, эксперт посоветовал обратить внимание на пакетное предложение и оплачивать мобильную связь, домашний интернет и ТВ у одного поставщика.

«В каждом конкретном случае сумма экономии получается разной, но, по моим оценкам, использование пакетных предложений зачастую позволяет сэкономить до трети от суммы платежа или даже в ряде случаев сократить расходы в два раза», — указал Балынин.

Еще один способ экономии — выбор тарифа с меньшей скоростью интернета без ущерба для потребления. Также может помочь и смена провайдера — нередко они предоставляют скидки новым клиентам. Наконец, некоторые поставщики услуг предоставляют возможность отключить домашний интернет на время длительного отсутствия пользователя.