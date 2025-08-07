Эксперт назвал пять способов сэкономить на оплате домашнего интернета

Еще один способ экономии — выбор тарифа с меньшей скоростью интернета без ущерба для потребления. Также может помочь и смена провайдера — нередко они предоставляют скидки новым клиентам. Наконец, некоторые поставщики услуг предоставляют возможность отключить домашний интернет на время длительного отсутствия пользователя.