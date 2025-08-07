Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 7 августа 2025

На небе в Иркутске 7 августа 2025 будет пасмурно и облачно. Как сообщили КП-Иркутск в местном гидрометцентре, столбик термометра поднимется до +21…+23. Ветер будет дуть с северо-запада с порывами 5−10 м/с. Возможны осадки в виде дождя.
— В регионе местами передают кратковременные дожди, больше осадков будет в южных и верхнеленских районах. Ветер северо-западный 5−10 м/с, где-то усилится до 14 м/с. — рассказали синоптики.
В дневные часы в Иркутской области потеплеет до +20…+25. Если солнце зайдет за облака, то станет прохладнее до +11…+16 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске и регионе 7 августа.
На Байкале погода будет переменчивой: местами ливни и грозы. Ветер 7−12 м/с, температура воздуха 15…20 градусов выше нуля.