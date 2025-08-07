Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 7 августа 2025

На небе в Иркутске 7 августа 2025 будет пасмурно и облачно. Как сообщили КП-Иркутск в местном гидрометцентре, столбик термометра поднимется до +21…+23. Ветер будет дуть с северо-запада с порывами 5−10 м/с. Возможны осадки в виде дождя.