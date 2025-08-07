Знаменитый адвокат пообещал раскрыть всю правду о пришельцах на Земле

Автор утверждает, что его работа станет самым масштабным сборником доказательств существования инопланетян, которые «посещают Землю, живут среди нас и делают это уже длительное время». По словам издателя, Каплан за последние пятьдесят лет познакомился и наладил отношения с ключевыми фигурами из политических и спецслужб. Книга обещает стать детальным, актуальным и даже шокирующим изложением этой важной темы, объединяющим все аспекты феномена и вызывающим новые дискуссии.