Знаменитый адвокат пообещал раскрыть всю правду о пришельцах на Земле

Известный британский адвокат Джонатан Каплан выпустил документальную книгу о присутствии инопланетян на Земле, сообщает Daily Star.
Труд под названием «Not For Disclosure» («Не подлежит разглашению») написан юристом, который ранее представлял интересы таких известных личностей, как глава компании Guinness Эрнест Сондерс и теннисист Борис Бейкер. В своей книге Каплан обещает раскрыть полную правду о пришельцах, посещающих нашу планету.
Автор утверждает, что его работа станет самым масштабным сборником доказательств существования инопланетян, которые «посещают Землю, живут среди нас и делают это уже длительное время». По словам издателя, Каплан за последние пятьдесят лет познакомился и наладил отношения с ключевыми фигурами из политических и спецслужб. Книга обещает стать детальным, актуальным и даже шокирующим изложением этой важной темы, объединяющим все аспекты феномена и вызывающим новые дискуссии.
В издание войдут также ранее не публиковавшиеся материалы о покушении на президента Джона Кеннеди и подробности переговоров по вопросам НЛО между президентом Гарри Трумэном и министром обороны Джеймсом Форрестолом. Кроме того, Каплан намерен раскрыть тайны секретной группы «Маджестик-12», которая якобы занимается изучением и контактами с пришельцами — организации, существование которой признают многие уфологи.