Юрист предупредила россиян о последствиях опоздания на работу

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Постоянные опоздания и уход с работы пораньше считаются чреваты выговором или увольнением, предупредила в разговоре с РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова.
«Согласно статье 21 Трудового кодекса Российской Федерации, сотрудники обязаны добросовестно исполнять свои обязанности, указанные в трудовом договоре, и соблюдать правила внутреннего распорядка. Эти документы регулируют и рабочее время. Следовательно, за регулярные опоздания на работу и ранний уход к работнику может быть применено дисциплинарное взыскание, указанное в статье 192 Трудового кодекса», — сказала она.
Как следует из документа, за дисциплинарный проступок работодатель может сделать сотруднику замечание, выговор или уволить по соответствующим основаниям.