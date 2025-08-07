Юрист предупредила россиян о последствиях опоздания на работу

«Согласно статье 21 Трудового кодекса Российской Федерации, сотрудники обязаны добросовестно исполнять свои обязанности, указанные в трудовом договоре, и соблюдать правила внутреннего распорядка. Эти документы регулируют и рабочее время. Следовательно, за регулярные опоздания на работу и ранний уход к работнику может быть применено дисциплинарное взыскание, указанное в статье 192 Трудового кодекса», — сказала она.