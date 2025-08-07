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Юрист предупредила россиян о последствиях опоздания на работу

За постоянные опоздания работнику грозит выговор или увольнение.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Постоянные опоздания и уход с работы пораньше считаются чреваты выговором или увольнением, предупредила в разговоре с РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова.

«Согласно статье 21 Трудового кодекса Российской Федерации, сотрудники обязаны добросовестно исполнять свои обязанности, указанные в трудовом договоре, и соблюдать правила внутреннего распорядка. Эти документы регулируют и рабочее время. Следовательно, за регулярные опоздания на работу и ранний уход к работнику может быть применено дисциплинарное взыскание, указанное в статье 192 Трудового кодекса», — сказала она.

Как следует из документа, за дисциплинарный проступок работодатель может сделать сотруднику замечание, выговор или уволить по соответствующим основаниям.