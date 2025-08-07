Трамп не считает переговоры Уиткоффа с Путиным прорывом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает «прорывом» переговоры спецпосланника Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом он сообщил в четверг, 7 августа, на пресс-конференции в Белом доме.
—Я бы не назвал это прорывом, — отметил Трамп, подчеркнув, что речь идет о постепенном процессе.
Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп в течение ближайших 24−36 часов примет решение о возможности введения новых санкций против России. По словам Рубио, многое будет зависеть от результатов переговоров и работы, которая будет вестись в ближайшие дни.
Утром 6 августа самолет Стивена Уиткоффа приземлился в аэропорту Внуково. Позднее в Кремле заявили, что Путин встретился с американским чиновником. Российско-американская встреча продлилась около трех часов. По ее итогам президент США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф провел «очень продуктивную» встречу с Владимиром Путиным. Глава Белого дома добавил, что стороны достигли большого прогресса.
После завершения встречи Путина и Уиткоффа глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев охарактеризовал их переговоры словами «диалог восторжествует». Ушаков вскоре сообщил, что разговор президента России и спецпосланника США был полезным и конструктивным.