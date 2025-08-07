Аналитик подсчитала, сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2025 году

Ранее Life.ru рассказал, когда и где выгоднее покупать школьные товары в 2025 году. Большинство родителей начинают закупаться ближе к августу, однако именно в этот период цены на школьные товары достигают пика из-за высокого спроса. Выгодные скидки и акции в разгар сезона встречаются редко. Вместо этого розничные сети и онлайн-платформы предлагают распродажи задолго до учебного года — с конца весны и в течение всего лета. Именно в этот период можно купить качественную школьную форму и канцелярию по более доступным ценам.