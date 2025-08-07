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Соскин: Путин доволен результатом встречи со спецпосланником Трампа

По словам Соскина, между РФ и США установлен прочный канал связи.

Источник: Аргументы и факты

Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и спецпосланника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Стивена Уиткоффа оказалась результативной для РФ, заявил Олег Соскин.

Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы также назвал данную встречу полезной.

Он выразил мнение, что Владимир Путин доволен.

«Такая хорошая, милая встреча произошла. Аккуратненько. Но очень позитивно. Видно, что Путин доволен», — сказал Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

По словам Соскина, между РФ и США установлен прочный канал связи, а Уитокофф сумел установить коммуникацию между президентами двух стран «практически без посредников».

«Они беседовали три часа. То есть это очень много. Это можно уже обсудить, как они вместе полетят на Луну, атомную станцию там делать. То есть у них серьёзный контакт налажен, понимаете?», — заявил Соскин.

Напомним, накануне спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прилетел в Москву и был принят Путиным в Кремле.

По словам Трампа, на переговорах в российской столице был достигнут значительный прогресс. Он назвал встречу Путина и Уиткоффа «высоко продуктивной».

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