10 тысяч заражённых: В Китае ввели ковидные ограничения из-за вируса чикунгунья

Китайская провинция Гуандун снова столкнулась с режимом антиковидных мер. Местные власти ввели их из-за вспышки лихорадки чикунгунья.
Теперь на въезд в провинцию существуют определённые ограничения, а при покупке лекарств на её территории нужно предоставлять справки.
Лихорадкой чикунгунья в Китае заражены уже 10 000 человек. Основными переносчиками её являются комары. В Гуандуне они сейчас активно размножаются. Вирус, передающийся через укус зараженного комара, вызывает лихорадку и сильную боль в суставах, которая зачастую может длиться годами.
Также болезнь проявляется отеками, сыпью и общей слабостью. Вирус передается через укусы кровососущих насекомых, а вакцины от него пока не существует.
Пациенты с чикунгуньей обязаны оставаться в больнице. Они могут быть выписаны только после отрицательного теста или через неделю пребывания. Также в провинции усилили меры по борьбе с комарами. Жителям рекомендовали устранять стоячую воду и следить за состоянием дренажных систем.
Также в провинции Гуандун борются с крупнейшей эпидемией чикунгуньи необычным способом, выпуская хищных «слоновьих комаров» вида Toxorhynchites splendens. Личинки комаров-каннибалов уничтожают до 100 комаров Aedes — переносчиков вируса.
Ранее сообщалось, что вспышка лихорадки чикунгунья в провинции началась с завозного случая заболевания в начале июля. Это самая масштабная вспышка вируса с момента его появления на материковом Китае (около двадцати лет назад).
При этом практически все зараженные переносят заболевание в легкой форме. О смертности, связанной с лихорадкой, не сообщается.
Тем временем ВОЗ сообщила, что во Франции и Италии уже зафиксированы случаи местной передачи вируса чикунгуньи. Всего же лихорадка распространяется уже в 119 странах мира, затронув 5,6 миллиарда человек.
Поспешим успокоить читателей: в Роспотребнадзоре сообщили, что на территории России не зарегистрированы случаи заражения лихорадкой чикунгунья. Ведомство тщательно отслеживает ситуацию.