10 тысяч заражённых: В Китае ввели ковидные ограничения из-за вируса чикунгунья

Пациенты с чикунгуньей обязаны оставаться в больнице. Они могут быть выписаны только после отрицательного теста или через неделю пребывания. Также в провинции усилили меры по борьбе с комарами. Жителям рекомендовали устранять стоячую воду и следить за состоянием дренажных систем.