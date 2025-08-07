Жителям Новороссийска запретили прогулки по набережной

Примерно час назад градоначальник объявил об угрозе применения в Новороссийске безэкипажных катеров. Он призвал горожан покинуть набережную и пляжи, а жителей первой береговой линии — при включении сирен укрыться в помещениях со сплошными стенами, не подходить к окнам и не выходить из дома. Также новороссийцам нельзя находиться на открытом пространстве у моря.