Жителям Новороссийска запретили прогулки по набережной

По набережной Новороссийска запретили совершать прогулки. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко.

Источник: Газета.Ру

Он добавил, что движение транспорта по набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской перекрыто.

Примерно час назад градоначальник объявил об угрозе применения в Новороссийске безэкипажных катеров. Он призвал горожан покинуть набережную и пляжи, а жителей первой береговой линии — при включении сирен укрыться в помещениях со сплошными стенами, не подходить к окнам и не выходить из дома. Также новороссийцам нельзя находиться на открытом пространстве у моря.

Чиновник попросил людей сохранять спокойствие и следить за информацией в его соцсетях, на официальной странице администрации города и на волнах местных радиостанций. Кравченко заверил, что сигнал «Внимание всем» отменят, как только обстановка в городе станет безопасной.