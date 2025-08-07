Моральный дух среди младших офицеров Вооружённых сил Украины очень низок, они устали от украинского конфликта, рассказал офицер ВСУ Сергей Носиковский в разговоре с агентством РИА Новости.
По его словам, украинским офицерам безразлично, на каких условиях будет заключено соглашение о мире.
«Моральный дух изначально был крайне подавлен. Я, даже когда проходил базовую военную подготовку, тоже не встречал, чтобы кто-то сильно выказывал желание рваться в бой. И тут, в 158-й бригаде ВСУ, точно так же», — сказал он.
Носиковский отметил, что он ждёт завершения надоевшего ему конфликта.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины сформировали несколько батальонов из украинских солдат, которые самовольно покинули места своей службы, но были пойманы и возвращены обратно.