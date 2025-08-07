Список противопоказаний к управлению автомобилем обновлен: вот кому выдадут водительские права

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу распоряжение правительства, которое включает в себя обновленный список противопоказаний к управлению автомобилем. В документ, среди прочего, попали и «общие расстройства психологического развития». Среди них, к примеру, аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера.
Также известно, что в соответствующем распоряжении термин «ахроматопсия», обозначающий редкое наследственное заболевание, когда люди видят этот мир только в черно-белых тонах, заменили на более широкий — «аномалии цветового зрения».
Еще в июле этого года первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль рассказывал, что вышеперечисленные изменения направлены на уточнение и актуализацию действующих норм. По словам парламентария, серьезных потрясений для водителей и кандидатов на получение водительского удостоверения ожидать все же не стоит.
Накануне также сообщалось, что в Государственную думу внесли инициативу о введении отдельного полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для так называемых «трезвых водителей». Данная услуга, по мнению вице-спикер нижней палаты парламента Бориса Чернышова, «про безопасность и ответственность».
Как подчеркнул парламентарий, граждане, которые пользуются данной услугой, сознательно не садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Однако в случае ДТП риски и убытки ложатся именно на владельца автомобиля, а не на временного водителя. И это, по словам Чернышова, несправедливо.
Как KP.RU писал ранее, с 1 августа в России после прохождения водительской медкомиссии перестали выдавать бумажные справки. Такой вид документа заменили на электронный вариант. Плюсом перехода справки в электронный вид, считает руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, может стать то, что такой документ невозможно будет подделать.
Кроме того, с 1 августа в России вступили в силу изменения в порядке уплаты утилизационного сбора на автомобили. Известно, что льготные условия, которые действовали ранее, отменяются.