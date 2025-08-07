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Мошенников, выдающих себя за брокеров, можно вычислить по трем фразам

Среди наиболее распространённых выражений — призывы пройти регистрацию в некой брокерской компании.

Источник: Аргументы и факты

В МВД раскрыли характерные признаки мошенников, маскирующихся под брокеров.

В документах указано, что таких аферистов можно распознать по типичным фразам, которые они нередко произносят при попытке ввести жертву в заблуждение.

Среди наиболее распространённых выражений — призывы пройти регистрацию в некой брокерской компании, перейти по ссылке для отслеживания инвестиций и внести страховой взнос.

Ведомство подчёркивает: при появлении подобных фраз в разговоре рекомендуется немедленно прекратить общение, будь то звонок или переписка.

Ранее в Министерстве внутренних дел РФ сообщили о появлении новой мошеннической тактики, использующей QR-коды для обмана пользователей, предлагая им подключение к Wi-Fi в кафе и других публичных местах.