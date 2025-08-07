Мошенников, выдающих себя за брокеров, можно вычислить по трем фразам

В МВД раскрыли характерные признаки мошенников, маскирующихся под брокеров.
В документах указано, что таких аферистов можно распознать по типичным фразам, которые они нередко произносят при попытке ввести жертву в заблуждение.
Среди наиболее распространённых выражений — призывы пройти регистрацию в некой брокерской компании, перейти по ссылке для отслеживания инвестиций и внести страховой взнос.
Ведомство подчёркивает: при появлении подобных фраз в разговоре рекомендуется немедленно прекратить общение, будь то звонок или переписка.
Ранее в Министерстве внутренних дел РФ сообщили о появлении новой мошеннической тактики, использующей QR-коды для обмана пользователей, предлагая им подключение к Wi-Fi в кафе и других публичных местах.