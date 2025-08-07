Правила приема в вузы на платной основе меняются в России

С 1 сентября в России вступит в силу закон о государственном регулировании приема в высшие учебные заведения на платной основе, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.
Президент Владимир Путин в мае подписал данный закон, который наделяет правительство РФ полномочиями устанавливать правила определения стоимости платного обучения, а также регулировать количество студентов и направления подготовки в вузах.
«С 1 сентября начнет действовать новый механизм регулирования платного приема в вузы. Мы внесли соответствующие изменения в закон “Об образовании”, которые будут применяться с 2026 года», — отметила парламентарий.
По ее словам, в стране насчитывается 749 головных вузов и 540 филиалов, из которых примерно треть являются коммерческими. Харченко подчеркнула, что речь идет не об ограничениях, а о повышении качества образования. В настоящее время совместно с Министерством науки и высшего образования, экспертами, ректорами и преподавателями разрабатываются критерии для установления предельных объемов платного приема.
Ранее подобное регулирование уже существовало, но носило более гибкий характер. «Раньше вузы подавали плановые показатели коммерческого приема без строгого контроля, поскольку в законе отсутствовали четкие положения. С нового учебного года утвержденные планы, согласованные с учредителями — федеральными органами исполнительной власти, регулирующими деятельность вузов — будут строго контролироваться», — пояснила депутат. При этом она уточнила, что сокращения наборов по популярным гуманитарным специальностям, таким как экономика и юриспруденция, не планируется.