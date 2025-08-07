Правила приема в вузы на платной основе меняются в России

По ее словам, в стране насчитывается 749 головных вузов и 540 филиалов, из которых примерно треть являются коммерческими. Харченко подчеркнула, что речь идет не об ограничениях, а о повышении качества образования. В настоящее время совместно с Министерством науки и высшего образования, экспертами, ректорами и преподавателями разрабатываются критерии для установления предельных объемов платного приема.