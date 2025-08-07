«Просить Бога дать сил»: Россиянам рассказали, как защититься от газлайтинга с помощью молитв

Распознать газлайтинг можно по ряду признаков. Если вас постоянно убеждают, что вы всё неправильно помните, что вы слишком эмоциональны или даже «сходите с ума», если ваши чувства и переживания систематически обесцениваются — это повод насторожиться. Особенно тревожно, когда манипулятор перекладывает вину на вас, утверждая, что это вы сами во всём виноваты, а он лишь «пытается помочь». Такое поведение разрушительно для психики.