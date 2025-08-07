«Просить Бога дать сил»: Россиянам рассказали, как защититься от газлайтинга с помощью молитв

«Это опасная тактика, которая может разрушить личность, подорвать веру в себя и даже привести к глубоким душевным травмам. К сожалению, в наше время такие методы используются не только в личных отношениях, но и в общественной жизни, политике, на работе», — предупреждает чиновник.
Распознать газлайтинг можно по ряду признаков. Если вас постоянно убеждают, что вы всё неправильно помните, что вы слишком эмоциональны или даже «сходите с ума», если ваши чувства и переживания систематически обесцениваются — это повод насторожиться. Особенно тревожно, когда манипулятор перекладывает вину на вас, утверждая, что это вы сами во всём виноваты, а он лишь «пытается помочь». Такое поведение разрушительно для психики.
Парламентарий добавил, что проблема не имеет гендерной принадлежности, отвечая на вопрос, кто чаще становится газлайтером — мужчины или женщины. По его словам, это вопрос морали и духовного здоровья человека. И мужчины, и женщины могут быть манипуляторами, если в их сердце нет места любви, уважению и состраданию.
Важно понимать, что в традиционных православных ценностях нет места насилию — ни физическому, ни психологическому. Семья и отношения должны строиться на доверии, взаимопонимании и заботе. Совет тем, кто столкнулся с подобным давлением: прежде всего, нужно молиться и просить Бога дать сил и мудрости, чтобы разобраться в ситуации. Не бойтесь обращаться за помощью к духовнику или психологу, доверяйте близким, которые действительно вас поддерживают.
Михаил Иванов.
Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная».
Главное помнить, что ваши чувства и переживания важны, и никто не имеет права заставлять вас в них сомневаться. Депутат призвал общество быть более внимательным к проблеме психологического насилия. По его мнению, необходимо воспитывать в людях, особенно в молодёжи, уважение к ближнему, учить их строить отношения на честности и любви. Только так мы сможем противостоять любым формам манипуляций и сохранить духовное здоровье нашего народа, уверен Иванов.
