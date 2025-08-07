Ричмонд
+21°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отсутствие общения с отцом оказалось основанием для отказа в наследстве

ВС признал отсутствие общения с отцом основанием для отказа в наследстве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Полное отсутствие общения с отцом, при котором наследник даже не может вовремя узнать о его смерти, является основанием для отказа в наследстве, сказано в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

Поводом стало дело жительницы Новокузнецка. Ее родители развелись. Сначала отец общался с ней и платил алименты, но затем у него появилась новая семья — общение стало реже и сошло на нет. Она узнала, что отец переехал в Москву, а в 2022 году — и о его смерти. Женщина обратилась к нотариусу для принятия наследства, но ей отказали — с момента смерти прошло полгода и наследство уже поделили между его женой и сыном.

Женщина обратилась в суд, потребовав восстановить срок и выделить ее долю в наследстве, которое состояло из трех квартир и трех банковских счетов. Суды трех инстанций встали на ее сторону, но в итоге эти решения отменил Верховный суд РФ.

В определении указано, что удаленность проживания от отца не является уважительной причиной для пропуска срока наследства.

«Причина не является уважительной, поскольку не лишала истца возможности проявить внимание и заботу о судьбе наследодателя и при наличии такого интереса своевременно узнать о его смерти и, соответственно, реализовать свои наследственные права в предусмотренном порядке и в установленный законом срок», — решил суд.

Дело направлено на пересмотр с указанием учесть замечания Верховного суда.