Отсутствие общения с отцом оказалось основанием для отказа в наследстве

Поводом стало дело жительницы Новокузнецка. Ее родители развелись. Сначала отец общался с ней и платил алименты, но затем у него появилась новая семья — общение стало реже и сошло на нет. Она узнала, что отец переехал в Москву, а в 2022 году — и о его смерти. Женщина обратилась к нотариусу для принятия наследства, но ей отказали — с момента смерти прошло полгода и наследство уже поделили между его женой и сыном.