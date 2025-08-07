Администрация Иркутска опубликовала седьмую серию проекта «ПроИркутск»

В столице Приангарья стартовал медиапроект «ПроИркутск», организованный администрацией города. Этот сериал рассказывает об истории, людях и событиях, которые сформировали облик Иркутска. Каждая серия проекта представляет собой увлекательное путешествие по туристическому маршруту «Зеленая линия», охватывая ключевые достопримечательности города.
Новый эпизод выходит каждое августовское утро в 8:00, открывая зрителям неизвестные грани Иркутска. В роли гидов выступают известные иркутяне, каждый из которых привносит свой уникальный взгляд и знания.
Седьмым гидом проекта стал Евгений Орачевский, директор по взаимодействию с органами власти и выпускник БГУ. В своей серии, вышедшей 7 августа, он приглашает на экскурсию к зданию Байкальского Государственного Университета.
— В конце 19-го века на этом месте была женская гимназия, которая была уничтожена пожаром. После этого главный архитектор города запроектировал здание вуза и в кратчайшие сроки, к 1894 году здание было построено, — рассказали в администрации города.
Восьмая серия проекта будет доступна завтра, 8 августа, она продолжит знакомить зрителей с историей и культурой Иркутска.