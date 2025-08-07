Ричмонд
+21°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Cуд подтвердил законность ареста экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова

Второй Западный окружной военный суд признал законным арест Виктора Стригунова, бывшего заместителя руководителя Росгвардии, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере.

Второй Западный окружной военный суд признал законным арест Виктора Стригунова, бывшего заместителя руководителя Росгвардии, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда ТАСС.

Суд отклонил апелляционные жалобы защиты и подтвердил постановление 235-го гарнизонного военного суда о мере пресечения в виде заключения под стражу для Стригунова.

Бывший высокопоставленный чиновник был задержан в Москве в июле текущего года. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и по трем эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере). По данным следствия, сумма взяток превышает 66 миллионов рублей.