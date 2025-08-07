Cуд подтвердил законность ареста экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова

Второй Западный окружной военный суд признал законным арест Виктора Стригунова, бывшего заместителя руководителя Росгвардии, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда ТАСС.
Суд отклонил апелляционные жалобы защиты и подтвердил постановление 235-го гарнизонного военного суда о мере пресечения в виде заключения под стражу для Стригунова.
Бывший высокопоставленный чиновник был задержан в Москве в июле текущего года. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и по трем эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере). По данным следствия, сумма взяток превышает 66 миллионов рублей.