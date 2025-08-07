Cуд подтвердил законность ареста экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова

Бывший высокопоставленный чиновник был задержан в Москве в июле текущего года. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и по трем эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере). По данным следствия, сумма взяток превышает 66 миллионов рублей.