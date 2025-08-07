Ричмонд
+21°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кардиолог рассказал, как распознать инфаркт миокарда

Кардиолог Вахляев рассказал, что инфаркт может наступить без симптомов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Инфаркт миокарда может наступить без каких-либо симптомов и предвестников, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.

«В целом инфаркт миокарда, к большому сожалению, может пройти и наступить без каких-либо предвестников», — сказал он.

Кардиолог предупредил, что появление болей «грудной жабы», то есть стенокардии и боли за грудиной при физической нагрузке — это один из вестников приближающегося инфаркта. «Потихоньку физическая нагрузка снижается, а боли становятся чаще, болевые приступы протекают дольше — это классическая картина ишемической болезни сердца», — добавил Вахляев.

Врач отметил, что к факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов, относятся ожирение и повышенное артериальное давление.

Кроме того, Вахляев обратил внимание, что с развитием современной медицины люди перестали бояться инфарктов. Несмотря на большие успехи в лечении инфарктов, статистика неутешительна.

«Пока люди боятся рака, ты приходишь на любое кладбище, а две трети кладбища — это по-прежнему инсульты и инфаркты. Ведущей причиной смерти трудоспособного населения по естественным причинам по-прежнему являются сердечно-сосудистые заболевания, они опережают онкологические заболевания примерно вдвое по этому показателю», — добавил кардиолог.