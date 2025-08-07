Кардиолог рассказал, как распознать инфаркт миокарда

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Инфаркт миокарда может наступить без каких-либо симптомов и предвестников, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.
«В целом инфаркт миокарда, к большому сожалению, может пройти и наступить без каких-либо предвестников», — сказал он.
Кардиолог предупредил, что появление болей «грудной жабы», то есть стенокардии и боли за грудиной при физической нагрузке — это один из вестников приближающегося инфаркта. «Потихоньку физическая нагрузка снижается, а боли становятся чаще, болевые приступы протекают дольше — это классическая картина ишемической болезни сердца», — добавил Вахляев.
Врач отметил, что к факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов, относятся ожирение и повышенное артериальное давление.
Кроме того, Вахляев обратил внимание, что с развитием современной медицины люди перестали бояться инфарктов. Несмотря на большие успехи в лечении инфарктов, статистика неутешительна.
«Пока люди боятся рака, ты приходишь на любое кладбище, а две трети кладбища — это по-прежнему инсульты и инфаркты. Ведущей причиной смерти трудоспособного населения по естественным причинам по-прежнему являются сердечно-сосудистые заболевания, они опережают онкологические заболевания примерно вдвое по этому показателю», — добавил кардиолог.