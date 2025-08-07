Кардиолог рассказал, как распознать инфаркт миокарда

Кардиолог предупредил, что появление болей «грудной жабы», то есть стенокардии и боли за грудиной при физической нагрузке — это один из вестников приближающегося инфаркта. «Потихоньку физическая нагрузка снижается, а боли становятся чаще, болевые приступы протекают дольше — это классическая картина ишемической болезни сердца», — добавил Вахляев.