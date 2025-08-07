Ричмонд
FT: власти Италии решили включить мост на Сицилию в военные расходы НАТО

В частности, мост через Мессинский пролив будут использовать для доставки оружия.

Источник: Аргументы и факты

Итальянские власти решили включить мост на Сицилию в военные расходы Североатлантического альянса, информирует Financial Times.

«Власти Италии намерены засчитать строительство сооружения как расход на оборону НАТО», — говорится в сообщении.

Стоимость проекта составляет свыше 13 миллиардов евро. Мост соединит материковую часть Италии с островом Сицилия, он появится над Мессинским проливом.

В Италии заявили, что данный мост является ключевым для нацбезопасности. Итальянский премье-министр Джорджи Мелони уточнил, что «мост будет играть одну из ключевых ролей в обороне и безопасности страны».

Планируется, что мост будут использовать для доставки оружия. Помимо этого, через него будут перенаправляться итальянские военные и ВС других союзников по НАТО.

Ранее сообщалось, что правительство Италии дало окончательное одобрение на строительство моста, соединяющего Сицилию с материком, данный проект был темой дебатов с конца 1960-х годов.

