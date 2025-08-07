Эксперт рассказала, как уколы стройности перепрошивают пищевые привычки

Новое поколение препаратов для похудения, известных как «уколы стройности», может менять вкусовые предпочтения. У людей, принимающих эти лекарства, пропадает прежняя любовь к сладкому. Им просто больше не хочется есть торт или конфеты. Об этом KP.RU рассказала профессором, специалист по персонализированной медицине, генетике и патофизиологии человека Анча Баранова.