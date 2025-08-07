Ричмонд
Эксперт рассказала, как уколы стройности перепрошивают пищевые привычки

Профессор Баранова: уколы стройности меняют порог насыщения от сладкого.

Источник: Комсомольская правда

Новое поколение препаратов для похудения, известных как «уколы стройности», может менять вкусовые предпочтения. У людей, принимающих эти лекарства, пропадает прежняя любовь к сладкому. Им просто больше не хочется есть торт или конфеты. Об этом KP.RU рассказала профессором, специалист по персонализированной медицине, генетике и патофизиологии человека Анча Баранова.

— Терапия препаратами этого класса ведет к «исправлению» вкусовых ощущений от сладкого. Дело в том, что у тучных людей восприятие сладкого вкуса снижено. Потому они и тянутся за второй порцией. А лекарство меняет порог насыщения — быстрее появляется ощущение «я уже наелся сладкого», — пояснила медик.

Например, у людей с ожирением прием лекарства со временем приводит к тому, что реакция на сладкое в мозге затухает быстрее. Это означает, что человеку достаточно всего пары ложек десерта, чтобы почувствовать, что он наелся.

Однако специалист подчеркнула, что использовать такие препараты можно только по назначению врача. У «уколов стройности» есть противопоказания и возможные побочные эффекты, поэтому важно проходить обследование перед началом лечения.