Определено число пенсионеров в России

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 июля 2025 года составило почти 41 миллион, следует из данных системы Социального фонда, поступивших в распоряжение РИА Новости.
Так, численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, составила 40 811 900 человек. При этом их количество в начале года находилось на уровне почти 41,2 миллиона.
Среди них более 7,6 миллиона россиян продолжают работать.
Пенсию по инвалидности получают почти 2,3 миллиона граждан, а по случаю потери кормильца — почти 1,45 миллиона.