Трамп заявил о скором окончании установленного срока по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что срок, который он ранее обозначил для достижения соглашений по ситуации на Украине, близок к завершению. Об этом он сообщил в среду во время общения с представителями СМИ в Белом доме.
Отвечая на вопрос о том, сохраняет ли он установленный 10−12-дневный период для переговоров с Россией, Трамп отметил: «Да, мы практически подошли к этому сроку». При этом он подчеркнул, что сейчас проходят очень важные и серьезные переговоры, направленные на вывод сил с территории Украины и достижение мирного урегулирования конфликта.
В своем заявлении американский лидер не стал касаться возможных санкций или иных мер в отношении России, если договоренности не будут достигнуты в отведенное время, сосредоточившись на процессе переговоров и их значимости.