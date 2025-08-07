«Есть право выбирать»: Блёданс прокомментировала травлю супруги Диброва

Блёданс рассказала, что Полина не поддерживала близких отношений с Еленой Товстик, бывшей женой Романа, на протяжении восьми лет. И несмотря на то, что она является крёстной, Диброва имеет право на личное счастье и свободу выбора, отметила актриса.
Она также выразила сожаление по поводу той жестокости, с которой сейчас обращаются к Дибровой, считая это несправедливым и болезненным. Она пояснила, что порой чувства к партнёру могут иссякать, а новый выбор неизбежно вызывает эмоциональные потрясения у близких.
«Мы не обязаны жить с теми, кого не любим — ради формы или приличий. Это вредно и детям, и взрослым. Жизнь одна. У всех нас есть право выбирать — с кем идти дальше», — подчеркнула Блёданс.
Напомним, Полина Диброва ушла от 64-летнего мужа ради нового романа с успешным бизнесменом Романом Товстиком — отцом шестерых детей. Сам Дмитрий Дибров намерен через суд оставить её без совместно нажитого имущества и опеки над детьми.