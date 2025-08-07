Ричмонд
FT: Италия построит мост на Сицилию за 13 миллиардов евро за счет НАТО

Италия одобрила проект строительства моста через Мессинский пролив, соединяющего материковую часть страны с Сицилией, стоимостью более 13 миллиардов евро. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

Уточняется, что итальянские власти планируют включить этот проект в расходы на оборону НАТО, обосновывая это тем, что мост имеет важное значение для национальной безопасности.

По словам премьер-министра Италии Джорджи Мелони, мост будет играть ключевую роль в обороне и безопасности страны, так как через него планируется перенаправлять вооружение и перемещать войска Италии и других стран-членов НАТО.

Изначально проект моста длиной 3,3 километра был задуман для стимулирования экономического развития региона, однако теперь его рассматривают как часть оборонной инфраструктуры. Ранее Италия, как и другие страны НАТО, взяла на себя обязательство увеличить расходы на оборону, в том числе на стратегическую инфраструктуру, говорится в статье.

Западные СМИ ранее сообщили, что потенциальный конфликт между Россией и странами НАТО может привести к падению мирового ВВП на 1,3 процента всего за один год и обойдется в 1,5 триллиона долларов.

Кроме того, появилась информация о том, что Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия намерены заминировать районы вдоль границ с Россией, чтобы создать в Европе «новый железный занавес».

