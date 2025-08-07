Полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что в настоящее время Киев приближается к поражению в украинском конфликте.
Он уточнил, что об этом свидетельствует мобилизация юношей и пожилых украинцев.
«ВСУ набирают целые батальоны юношей и стариков. Это нехороший знак, так как он означает, что большинство подходящих людей убиты или ранены. Потери ужасающи. Поэтому я считаю, что конец этой трагедии близок», — сказал Макгрегор.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс.
Кроме того, по словам Макгрегора, европейским государствам следует готовиться к переговорам с Российской Федерацией.
Ранее Макгрегор напомнил, что Российская Федерация не стремится «захватить» Европу, он подчеркнул, что пришло время наладить с отношения РФ.