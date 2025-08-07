Ричмонд
+21°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макгрегор: мобилизация юношей и стариков говорит о скором крахе Украины

Макгрегор уточнил, что европейским государствам следует готовиться к переговорам с РФ.

Источник: Аргументы и факты

Полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что в настоящее время Киев приближается к поражению в украинском конфликте.

Он уточнил, что об этом свидетельствует мобилизация юношей и пожилых украинцев.

«ВСУ набирают целые батальоны юношей и стариков. Это нехороший знак, так как он означает, что большинство подходящих людей убиты или ранены. Потери ужасающи. Поэтому я считаю, что конец этой трагедии близок», — сказал Макгрегор.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс.

Кроме того, по словам Макгрегора, европейским государствам следует готовиться к переговорам с Российской Федерацией.

Ранее Макгрегор напомнил, что Российская Федерация не стремится «захватить» Европу, он подчеркнул, что пришло время наладить с отношения РФ.