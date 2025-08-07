Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня»

«Согласно постановлению правительства РФ № 1800 от 20.10.2021, Роскомнадзор предоставляет информацию о радиоэлектронных средствах и их владельцах только государственным органам в рамках их полномочий и в случаях, предусмотренных законодательством», — сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о создании радиостанции.