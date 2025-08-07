Эксперт объяснила, чем грозит сотрудникам систематическое опоздание

Она отметила, что статья 21 Трудового кодекса РФ обязывает работников выполнять условия трудового договора и подчиняться правилам внутреннего распорядка, в которых чётко определено рабочее время. Систематическое нарушение этих требований создаёт основание для применения дисциплинарного взыскания.
Владимирова уточнила, что статья 192 Кодекса предусматривает три вида санкций: замечание, выговор и увольнение. Решение о конкретной мере принимает работодатель, исходя из обстоятельств и характера нарушений.
А ранее юрист рассказала, что работодатель не вправе применять дисциплинарные взыскания за опоздание, если оно произошло из-за сбоев в работе транспорта, вызванных непогодой. В таком случае сотрудник должен написать объяснительную, указав конкретные причины задержки. Она также добавила, что работник не может в одностороннем порядке требовать перевода на удалённую работу — это возможно только по согласованию с работодателем.