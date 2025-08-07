Ричмонд
Сбрасывайте звонок: в МВД назвали три фразы, которые говорят лжеброкеры

МВД: Мошенники выдают себя за брокеров.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники обманывают россиян, выдавая себя за брокеров. Они могут привлечь внимание предложениями о пассивном доходе и уникальной схеме заработка. В то же время существует простой метод вычислить афериста ещё на стадии предварительного диалога.

Мошенники используют фразы «зарегистрируйтесь в нашей брокерской компании», «следите за своими инвестициями по ссылкам» и «оплатите страховой взнос за инвестиции».

«Услышали эти фразы — покиньте чат или сбросьте звонок», — цитирует РИА Новости представителя МВД.

Тем временем среди жертв мошенников становится всё больше детей. Как аферисты обманывают несовершеннолетних, читайте здесь на KP.RU.

Ещё одна новая схема мошенников: они стали использовать спрос потребителей на пиратские фильмы и сериалы для распространения фишинговых ссылок.

О том, как аферисты фиктивно женили одиноких мужчин, не имеющих родственников, и отправляли их в зону спецоперации, рассчитывая получить выплаты в случае их гибели, читайте здесь на KP.RU.