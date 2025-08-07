Памятник китам откроют в приморской Ливадии в августе

В микрорайоне Ливадия города Находка, расположенном в Приморье, установлен новый арт-объект, посвящённый истории российского китобойного промысла на Дальнем Востоке. Скульптурная композиция изображает морского гиганта — кита. Монумент символизирует историческую связь этого района края с добычей китов. Об этом написало издание Fishnews.
Ливадия расположена на берегах бухты Гайдамак, где в конце XIX века была основана база китобойного промысла. Этот промысел играл важную роль в экономической жизни региона вплоть до конца 1980-х годов. Новый арт-объект напоминает жителям и гостям города о значении китобойного промысла для формирования местной идентичности.
Проект получил название «Кит — символ Ливадии». Высота композиции составляет около шести метров, что подчёркивает внушительные размеры и величие морского обитателя. Композиция изображает кита в момент, когда он выпрыгивает из воды, что придаёт объекту динамичность.
Идея создания арт-объекта возникла в рамках конкурса инициативного бюджетирования «Твой проект», в котором победителями стали местные жители. Голосование определяло объекты, которые получат финансирование. Открытие скульптуры запланировано на август этого года. Новый арт-объект украсит городской сквер микрорайона Ливадия и, по замыслу создателей, станет не только памятным знаком, но и привлекательным местом для прогулок и встреч.