Памятник китам откроют в приморской Ливадии в августе

Идея создания арт-объекта возникла в рамках конкурса инициативного бюджетирования «Твой проект», в котором победителями стали местные жители. Голосование определяло объекты, которые получат финансирование. Открытие скульптуры запланировано на август этого года. Новый арт-объект украсит городской сквер микрорайона Ливадия и, по замыслу создателей, станет не только памятным знаком, но и привлекательным местом для прогулок и встреч.