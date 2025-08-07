Молодость без ошибок: В Госдуме призвали избавиться от «тюремных» татуировок

В 2025 году отношение к татуировкам на рынке труда стало гораздо лояльнее, особенно в крупных городах и в компаниях с современной корпоративной культурой. В большинстве отраслей, особенно в IT, маркетинге, креативной индустрии, сфере услуг и стартапах, наличие татуировок уже давно не является поводом для отказа в приёме на работу. Более того, индивидуальность и самовыражение часто ценятся как элементы корпоративного разнообразия. Однако сохраняются сферы, где консервативный внешний вид по-прежнему важен.