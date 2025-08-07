Спутник Владивостока подорожал в разы

По его словам, большую часть средств, 1,8 трлн рублей, планируется привлечь из внебюджетных источников. Бюджетное финансирование составит 649 млрд. Первый этап проекта начнется уже в этом году и будет реализован до 2030 года.
Город-спутник разместят на 11 участках, где под туризм отведено 114 га, а под жилую застройку свыше 60 га. Потенциальные инвесторы могут объединять или дробить проектные лоты по собственному желанию. Сбор концепций завершается 31 августа, после чего начнется отбор приоритетных заявок. Все ключевые инвестиционные соглашения планируется подписать до конца 2025 года.
Напомним, соглашение о строительстве города-спутника на расстоянии 30 км от Владивостока было подписано на ВЭФ в 2021 году. Изначально завершить проект планировали к 2036 году. Однако в мае 2025 года министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков заявил о переносе сроков до 2055 года.