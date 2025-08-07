Спутник Владивостока подорожал в разы

Напомним, соглашение о строительстве города-спутника на расстоянии 30 км от Владивостока было подписано на ВЭФ в 2021 году. Изначально завершить проект планировали к 2036 году. Однако в мае 2025 года министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков заявил о переносе сроков до 2055 года.