В РФ поменяются правила приема в вузы с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о государственном регулировании приема студентов на платные места в вузах. Теперь правительство РФ получит полномочия устанавливать правила определения стоимости платного обучения, а также лимитировать число студентов и направления подготовки. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.