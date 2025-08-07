В РФ поменяются правила приема в вузы с 1 сентября

Закон о приеме в вузы на платной основе вступит в силу с нового учебного года.
С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о государственном регулировании приема студентов на платные места в вузах. Теперь правительство РФ получит полномочия устанавливать правила определения стоимости платного обучения, а также лимитировать число студентов и направления подготовки. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.
«С 1 сентября в России вступит в силу новый закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Мы внесли изменения в закон “Об образовании”, касающиеся нового механизма регулирования платного приема с 2026 года», — пояснила Харченко, передает РИА Новости.
Отмечается, что в настоящее время идет работа над нормативно-правовой базой для реализации закона при участии Министерства науки и высшего образования. Разрабатываются критерии, по которым будет определяться пороговое значение количества платных мест. По словам Харченко, ранее подобное регулирование уже применялось, однако в менее жесткой форме.
Ранее в Госдуме предложили установить верхний предел стоимости обучения в российских вузах. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что необходимо ограничить рост платы за обучение, особенно по ключевым для страны специальностям.