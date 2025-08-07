Почему карты Visa и Mastercard скоро станут недействительными

В России постепенно заканчивается эпоха международных платежных систем. Как сообщают эксперты, популярность карт Visa и Mastercard продолжает снижаться, уступая место отечественной системе «Мир».
Центробанк поясняет, что продление работы зарубежных карт после ухода платежных систем в 2022 году было временной мерой. Сейчас, когда большинство россиян уже перешли на «Мир», необходимость в этом отпадает.
«Сроки полного прекращения обслуживания иностранных карт пока обсуждаются, — отмечают в регуляторе. — Переход будет плавным, с достаточным запасом времени для всех клиентов».
Пока что Visa и Mastercard продолжают работать в обычном режиме, и владельцам таких карт не нужно срочно их менять. Однако тенденция очевидна — российская финансовая система постепенно переориентируется на национальные платежные инструменты.
Эксперты отмечают, что процесс отказа от международных карт идет естественным путем. Многие россияне уже добровольно перешли на «Мир», оценив его надежность и широкие возможности для повседневных расчетов.
Износ карты, изменения технологий и правил обслуживания — главные причины, почему карты имеют ограниченный срок действия. Банки используют перевыпуск карт, чтобы помочь клиентам приспособиться к новым требованиям.