Суд поставил точку по вопросу ареста бывшего зама главы Росгвардии Золотова

Бывший замглавы Росгвардии обвиняется во взятках и злоупотреблении полномочиями.
Суд поставил точку в вопросе об аресте Виктора Стригунова — бывшего заместителя главы Росгвардии Виктора Золотова. Второй Западный окружной военный суд признал арест Стригунова, обвиняемого в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, законным. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Постановление 235 гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Стригунова признано законным. Апелляционные жалобы защиты фигуранта дела суд отклонил», — говорится в сообщении суда.
Виктор Стригунов был задержан и арестован в Москве в июле. По данным следствия, сумма взяток, которые инкриминируются Стригунову, превышает 66 миллионов рублей.
Ранее по аналогичным обвинениям в получении взяток и злоупотреблении полномочиями был осужден бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, которому в июле суд назначил 13 лет лишения свободы и штраф в 100 миллионов рублей. Следственные органы продолжают расследование его дела, несмотря на вынесенный приговор.