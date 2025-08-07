Суд поставил точку по вопросу ареста бывшего зама главы Росгвардии Золотова

Ранее по аналогичным обвинениям в получении взяток и злоупотреблении полномочиями был осужден бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, которому в июле суд назначил 13 лет лишения свободы и штраф в 100 миллионов рублей. Следственные органы продолжают расследование его дела, несмотря на вынесенный приговор.