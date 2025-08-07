«Зеленые» предложили расширить меры по развитию электротранспорта

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российская экологическая партия «Зеленые» предложила расширить меры по развитию электротранспорта в РФ, в том числе сделать бесплатной или льготной зарядку в первые три года эксплуатации электромобиля.
Соответствующее обращение партии в Минтранс и Минпромторг РФ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Зеленые» уверены, что полноценного экологического эффекта от развития электротранспорта получится достичь лишь при системных и последовательных действиях, в связи с чем предлагают следующий комплекс мер: бесплатная или льготная зарядка хотя бы в первые три года эксплуатации автомобиля«, — говорится в письме сопредседателя “Зеленых” Александры Кудзаговой.
Кроме того, партия предлагает увеличить количество зарядных станций в жилых районах, деловых кварталах и на ключевых транспортных узлах, а также постепенно оснастить ими все парковки в крупных городах. Также в перечень предлагаемых мер входит предоставление налоговых льгот, субсидий и льготного кредитования на покупку и обслуживание электромобилей.
«Транспортное загрязнение — бич мегаполисов, его негативный вклад в загрязнение воздуха в городах — 20−25%. Особенно сильно это заметно в штиль. Развитие электротранспорта — реальный способ снижения негативного воздействия», — сказала РИА Новости Кудзагова, комментируя предложения партии.
По ее словам, для развития электротранспорта необходимо стимулировать производителей, автовладельцев и бизнес, развивающий инфраструктуру.
«Нулевой транспортный налог, повсеместное и грамотное размещение зарядок, развитие удобных современных сервисов, бесплатная парковка — это те конкурентные преимущества, которые позволяют автомобилисту принять решение в пользу электрокара. За счет предложенных “Зелеными” механизмов можно увеличить долю электромобилей и гибридов в российских крупных городах с десятых процента до 5−10% в зависимости от региона», — добавила сопредседатель партии.