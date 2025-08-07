Ричмонд
Пришёл позже, ушёл раньше: что будет с таким работником

Юрист Владимирова: за частые опоздания работнику грозит выговор или увольнение.

Источник: Комсомольская правда

Работодатель может применить различные меры вплоть до увольнения к любителям опаздывать на работу и регулярно уходить домой пораньше. Об этом напомнила юрист Ольга Владимирова.

«За регулярные опоздания на работу и ранний уход к работнику может быть применено дисциплинарное взыскание, указанное в статье 192 Трудового кодекса». — цитирует эксперта РИА Новости.

Речь идёт о таких мерах, как замечание, выговор или увольнение, уточнила Владимирова.

Напомним, даже если работник был уволен за прогул, суд может восстановить его в должности. Однако такие случаи не всегда приводят к благоприятному исходу, и работать в таком коллективе после судебного восстановления может быть довольно сложно.

Тем временем вместе с юристом разбиремся, как оформляется увольнение за прогул в 2025 году, какой будет запись в трудовой книжке и полагается ли компенсация работнику в таких случаях.