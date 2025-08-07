Мошенники запугивают новосибирцев онкологией, чтобы получить личные данные

Мошенники начали запугивать новосибирцев онкологией, чтобы получить личные данные. Об этом сообщили в клинической поликлинике № 29 Новосибирска.
Все начинается со звонка якобы от сотрудника поликлиники. Злоумышленники сообщают пациентам, что у них выявили онкологическое заболевание, поэтому срочно нужно сдать анализы, а для формирования направления просят сообщить персональные данные.
— Просим не сообщать свои данные, сотрудники поликлиники никогда не запрашивают их по телефону, — добавили в медучреждении.
Кроме того, в последние дни поступала информация о якобы выявленных в домах случаях туберкулеза, кори и других опасных заболеваний и необходимости вызвать врача на дом. В поликлинике предупреждают, что эта информация не соответствует действительности. Если вдруг что-то подобное произойдет, медучреждение само организует обход пациентов по месту жительства.