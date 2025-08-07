Мошенники запугивают новосибирцев онкологией, чтобы получить личные данные

Кроме того, в последние дни поступала информация о якобы выявленных в домах случаях туберкулеза, кори и других опасных заболеваний и необходимости вызвать врача на дом. В поликлинике предупреждают, что эта информация не соответствует действительности. Если вдруг что-то подобное произойдет, медучреждение само организует обход пациентов по месту жительства.