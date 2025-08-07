Ричмонд
Политик Гэллоуэй приветствовал переговоры Путина и Уиткоффа

Гэллоуэй заявил, что президенты РФ и США должны проводить регулярные встречи.

Источник: Аргументы и факты

Решение организовать переговоры между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами было верным, заявил Джордж Гэллоуэй.

Британский политик и журналист подчеркнул, что двум сверхдержвам следует иметь постоянные контакты.

«Встреча Уиткоффа и Путина продлилась три часа. Это хороший знак провести эти переговоры было совершенно правильным решением», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Кроме того, Гэллоуэй заявил, что представители РФ и США, в том числе президенты двух стран, должны проводить регулярные встречи. По его словам, это очень актуально на фоне того, что «в каждом регионе мира в любой момент может начаться ядерный конфликт».

Напомним, накануне спецпосланник президента Соединённых Штатов ДональдаТрампа Стив Уиткофф прилетел в российскую столицу и был принят президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

По словам Трампа, на переговорах в Москве был достигнут значительный прогресс. Он назвал встречу Путина и Уиткоффа «высоко продуктивной».

