В Омске автомобиль сбил ребенка

В результате дорожно-транспортного происшествия в Кировском округе пострадавшему школьнику пришлось вызвать скорую помощь.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 6 августа, в Кировском округе автомобиль сбил 13-летнего мальчика. Информацию о происшествии опубликовал телеграм-канал «Госавтоинспекция Омской области».

ДТП с участием ребенка произошло в 19.30 часов. Полиция установила обстоятельства происшествия. 34-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» двигался по улице 22 Декабря. В районе дома № 38 его автомобиль сбил мальчика, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшему 13-летнему мальчику была вызвана скорая помощь. О дальнейшем состоянии здоровья ребенка информация отсутствует.