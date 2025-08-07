В Омске автомобиль сбил ребенка

ДТП с участием ребенка произошло в 19.30 часов. Полиция установила обстоятельства происшествия. 34-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» двигался по улице 22 Декабря. В районе дома № 38 его автомобиль сбил мальчика, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшему 13-летнему мальчику была вызвана скорая помощь. О дальнейшем состоянии здоровья ребенка информация отсутствует.