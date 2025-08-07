Из-за отсутствия общения с отцом женщине отказали в наследстве

Дело касается жительницы Новокузнецка. После развода родителей сначала отец поддерживал связь с дочерью и платил алименты, однако после создания новой семьи общение постепенно прекратилось. Женщина узнала о переезде отца в Москву и лишь в 2022 году — о его смерти. Обратившись к нотариусу для оформления наследства, она получила отказ, так как с момента смерти прошло более шести месяцев, и имущество было распределено между его женой и сыном.