Из-за отсутствия общения с отцом женщине отказали в наследстве

Верховный суд РФ в своем определении, с которым ознакомилось РИА Новости, разъяснил, что полное отсутствие общения с отцом, при котором наследник не имеет возможности своевременно узнать о его смерти, может служить основанием для отказа во вступлении в наследство.
Дело касается жительницы Новокузнецка. После развода родителей сначала отец поддерживал связь с дочерью и платил алименты, однако после создания новой семьи общение постепенно прекратилось. Женщина узнала о переезде отца в Москву и лишь в 2022 году — о его смерти. Обратившись к нотариусу для оформления наследства, она получила отказ, так как с момента смерти прошло более шести месяцев, и имущество было распределено между его женой и сыном.
Женщина подала иск в суд с просьбой восстановить срок принятия наследства и выделить ей долю из наследуемого имущества, которое включало три квартиры и три банковских счета. Три инстанции вынесли решения в ее пользу, однако Верховный суд РФ отменил эти постановления.
В определении суда отмечается, что проживание вдали от отца не является уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства. Суд указал, что такая причина не лишала истца возможности проявить внимание к судьбе наследодателя и своевременно узнать о его смерти, а значит — реализовать свои права на наследство в установленном законом порядке.
Дело направлено на новое рассмотрение с указанием учесть замечания Верховного суда.
