Москвичка завела в квартире более 30 мейн-кунов

В центре Москвы женщина завела в двухкомнатной квартире более 30 мейн-кунов, ситуация стала критичной, когда питомцы перестали помещаться в жилище. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Источник: Мослента

Отмечается, что сначала у женщины было несколько кошек, потом их стало больше. В какой-то момент у нее умерла родственница, которая так же, как и она, любила данную породу. В итоге кошек в квартире москвички стало в два раза больше. Питомцы полностью заполнили все комнаты. Кормить и убирать за кошками женщина не успевала.

На ситуацию обратили внимание соседи, а затем блогеры. После публикаций в соцсетях и просьбе забрать животных почти всех кошек разобрали за несколько дней, а у хозяйки освободилось место в квартире.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуево волонтеры ищут дом для 80 кошек, оставшихся на улице после смерти хозяина. Соседи пенсионера рассказали, что мужчина долгое время тяжело болел. Внутри его квартиры царили хаос и антисанитария, а кошки были в крайне тяжелом состоянии.