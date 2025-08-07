РКН не стал раскрывать подробности о создании «Радиостанции Судного дня»

Радиостанция УВБ-76, созданная в 1970-х, известна непрерывным коротким жужжащим сигналом и редкими голосовыми сообщениями на русском языке. За это ее иногда называют «Жужжалкой». Станция также очень известна среди радиосталкеров. Вокруг станции сложилось множество теорий и слухов, однако официальная информация о ее назначении и истории практически отсутствует.