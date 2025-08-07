Ричмонд
Украинскую рок-группу «Нервы» ищут российские приставы

Судебные приставы объявили в розыск популярную рок-группу «Нервы» из-за неуплаченного долга в размере 775 тысяч рублей. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на источники.

Группа «Нервы» (на фото — солист Евгений Мильковский) разыскивается приставами за неуплату долга.

Исполнительное производство в отношении музыкального коллектива было возбуждено Федеральной службой судебных приставов (ФССП) еще в марте 2025 года. С тех пор долг так и не был погашен, поэтому исполнители теперь находятся в розыске, пишет портал «Страсти». По состоянию на май 2025 года задолженность ООО «НЕРВЫ» по налогам и сборам превышала 850 тысяч рублей.

В 2022 году коллектив «Нервы» покинул Россию. Солист группы Евгений Мильковский тогда заявил, что не планирует возвращаться в страну. После этого группа продолжила творческую деятельность за рубежом.