Украинскую рок-группу «Нервы» ищут российские приставы

Группа «Нервы» (на фото — солист Евгений Мильковский) разыскивается приставами за неуплату долга.
Судебные приставы объявили в розыск популярную рок-группу «Нервы» из-за неуплаченного долга в размере 775 тысяч рублей. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на источники.
Исполнительное производство в отношении музыкального коллектива было возбуждено Федеральной службой судебных приставов (ФССП) еще в марте 2025 года. С тех пор долг так и не был погашен, поэтому исполнители теперь находятся в розыске, пишет портал «Страсти». По состоянию на май 2025 года задолженность ООО «НЕРВЫ» по налогам и сборам превышала 850 тысяч рублей.
В 2022 году коллектив «Нервы» покинул Россию. Солист группы Евгений Мильковский тогда заявил, что не планирует возвращаться в страну. После этого группа продолжила творческую деятельность за рубежом.