Украинскую рок-группу «Нервы» ищут российские приставы

Исполнительное производство в отношении музыкального коллектива было возбуждено Федеральной службой судебных приставов (ФССП) еще в марте 2025 года. С тех пор долг так и не был погашен, поэтому исполнители теперь находятся в розыске, пишет портал «Страсти». По состоянию на май 2025 года задолженность ООО «НЕРВЫ» по налогам и сборам превышала 850 тысяч рублей.